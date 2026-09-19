Президент РПЛ посетит Ростов и обсудит финансовую ситуацию в клубе

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал финансовые трудности футбольного клуба «Ростов», которые ранее подтвердил генеральный директор клуба Андрей Чайка. Слова главы РПЛ приводит «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Господин Алаев заявил, что находится в контакте с клубом, однако обсуждать долги публично отказался.

«Мне нечего добавить к словам руководства. В следующем туре РПЛ я буду в Ростове, мы спокойно обсудим ситуацию. Надеюсь, к тому времени будут новости», — сказал президент лиги.

Сейчас ФК «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Константин Соловьев