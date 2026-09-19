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Президент РПЛ посетит Ростов и обсудит финансовую ситуацию в клубе

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал финансовые трудности футбольного клуба «Ростов», которые ранее подтвердил генеральный директор клуба Андрей Чайка. Слова главы РПЛ приводит «Чемпионат».

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

Господин Алаев заявил, что находится в контакте с клубом, однако обсуждать долги публично отказался.

«Мне нечего добавить к словам руководства. В следующем туре РПЛ я буду в Ростове, мы спокойно обсудим ситуацию. Надеюсь, к тому времени будут новости», — сказал президент лиги.

Сейчас ФК «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Константин Соловьев

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