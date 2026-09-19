Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На набережной Таганрога могут построить спортивный комплекс за 22 млн рублей

На набережной Таганрога планируют построить спортивную площадку с зонами для волейбола, баскетбола, мини-футбола и тренажерами. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

С просьбой о строительстве объекта к губернатору обратились жители таганрогского микрорайона. Заявка на участие в федеральном проекте «Бизнес-спринт: я выбираю спорт» уже подана. Планируемое финансирование составит 22 млн руб. Строительство могут начать в следующем году. В перспективе на этом месте предполагается развитие большого спортивного кластера.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд