На набережной Таганрога могут построить спортивный комплекс за 22 млн рублей
На набережной Таганрога планируют построить спортивную площадку с зонами для волейбола, баскетбола, мини-футбола и тренажерами. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
С просьбой о строительстве объекта к губернатору обратились жители таганрогского микрорайона. Заявка на участие в федеральном проекте «Бизнес-спринт: я выбираю спорт» уже подана. Планируемое финансирование составит 22 млн руб. Строительство могут начать в следующем году. В перспективе на этом месте предполагается развитие большого спортивного кластера.