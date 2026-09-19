«Ростов-Дон» победил ижевский «Университет» в третьем туре Суперлиги

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над ижевским «Университетом» в третьем туре Суперлиги 2026/27. Матч во Дворце спорта в Ростове-на-Дону завершился со счетом 43:21 (22:10). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон» Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Среди отличившихся игроков ростовской команды — Анастасия Шавман, набравшая пять очков, Варвара Юрьева, Оксана Бессалая, Алина Кишко, Милана Таженова, Юлия Бабенко и Анна Кайнарова — по четыре очка у каждой. Екатерина Левша, Алена Баландина и Екатерина Зеленкова записали на свой счет по три очка, Анна Сень и Дарья Стаценко — по два, Кристина Кожокарь — один.

Следующий матч чемпионата «Ростов-Дон» проведет против «Астраханочки» на площадке соперниц 25 сентября в 17:30.

Константин Соловьев