Спрос на вальцовщиков в Ростовской области вырос в 2,2 раза

В Ростовской области летом спрос на специалистов-вальцовщиков увеличился в 2,2 раза (+122%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средние зарплатные предложения для вальцовщиков достигли 70 тыс. руб. в месяц. Такие специалисты работают на станках, придают металлическим заготовкам форму и контролируют качество обработки.

Количество объявлений для закройщиков в регионе выросло на 89%, средние зарплатные предложения для них составили 65 тыс. руб. в месяц. Эти специалисты раскраивают ткани и материалы по лекалам, подготавливают детали кроя и следят за качеством раскроя на швейных производствах.

Спрос на ремонтников на Дону за год увеличился на 64% — им предлагали порядка 100 тыс. руб. в месяц. В их обязанности входят ремонт и техническое обслуживание оборудования и помещений, устранение неисправностей и проведение профилактических работ.

По всей России наибольший рост числа вакансий среди рабочих специальностей показали вязальщики (+105%, 85 тыс. руб. в месяц) и распиловщики (+102%, 91,7 тыс. руб. в месяц). Кроме того, в топе — инженеры производственно-технического отдела (+58%, 101 тыс. руб.), монолитчики (+58%, 146 тыс. руб.), инженеры-технологи (+47%, 92 тыс. руб.), мастера по ремонту бытовой техники (+44%, 102,5 тыс. руб.) и штамповщики (+43%, 82 тыс. руб.).

Сами соискатели по России этим летом чаще всего откликались на вакансии автожестянщиков (+113%), лесорубов (+100%), сборщиков мебели (+92%), сельскохозяйственных рабочих (+85%) и инженеров-технологов (+73%).

Константин Соловьев