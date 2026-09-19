В центре Ростова-на-Дону заработал бесплатный Wi-Fi

В Ростове-на-Дону запустили социальный проект, в рамках которого в центре города заработали точки бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Открытие проекта «РостовГород Wi-Fi» состоялось на пешеходной зоне в переулке Соборном. Бесплатный доступ в интернет доступен на трех локациях: в переулке Соборном, на улице Пушкинской и в переулке Университетском. Все три площадки относятся к числу наиболее оживленных прогулочных зон города.

Места подключения к сети обозначены специальными информационными табличками.

Константин Соловьев