Главные новости за 19 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 344 беспилотника самолетного типа над территориями 17 регионов России, включая Краснодарский край, и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае 19 сентября проходит второй день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва и других избирательных кампаниях. По итогам первого основного дня явка в регионе составила 37%.

По состоянию на 15:00 19 сентября явка достигла 47%.

В Краснодаре 19 сентября возобновили работу 394 избирательных участка для голосования на выборах депутатов Госдумы.

В специализированных магазинах Краснодарского края, по оперативным данным, в январе-июне 2026 года косметики и парфюмерии (кроме мыла) реализовали на 40,2 млрд руб.

В Краснодаре 22 и 29 сентября проведут частичную проверку системы оповещения населения. В рамках проверки протестируют 56 сиренно-речевых установок, установленных в городе в 2026 году.

Центр общественного наблюдения за выборами в Краснодарском крае работает круглосуточно в дни голосования. Он создан на базе Общественной палаты региона.

В Севастополе 19 сентября военные, расчеты ПВО и мобильные огневые группы отражали атаку беспилотников.