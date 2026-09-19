Явка на выборах в Краснодарском крае достигла 47%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Краснодарском крае к 15:00 19 сентября составила 47,1%, сообщили в избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

19 сентября проходит второй день голосования. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Как писал «Ъ-Кубань», центр общественного наблюдения за выборами в крае работает круглосуточно в дни голосования. Он создан на базе Общественной палаты региона. В составе центра эксперты, общественные наблюдатели, представители политических партий, волонтеры.

Вячеслав Рыжков