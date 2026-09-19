Сирены в Краснодаре дважды проверят в конце сентября

В Краснодаре 22 и 29 сентября проведут частичную проверку системы оповещения населения. В рамках проверки протестируют 56 сиренно-речевых установок, установленных в городе в 2026 году, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сигналы будут включены в 11:00. Жителям передадут сообщение: «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». В администрации города подчеркнули, что проверка является плановой и не требует от граждан каких-либо действий.

Сирены прозвучат не во всех районах Краснодара. В основном проверка затронет удаленные территории, в том числе станицу Елизаветинскую, поселки Белозерный, Пригородный, Знаменский и Северный, хутор Восточный, хутор Ленина, Пашковский жилой массив и район Западного обхода.

Вячеслав Рыжков