На Кубани во время выборов круглосуточно работает Центр общественного наблюдения

Центр общественного наблюдения за выборами в Краснодарском крае работает круглосуточно в дни голосования. Он создан на базе Общественной палаты региона и объединяет экспертов, общественных наблюдателей, представителей политических партий и общественных организаций, а также волонтеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В центре установлена видеостена для трансляции с избирательных участков региона и оборудовано 30 автоматизированных рабочих мест для граждан, представителей СМИ и партий. Здесь также работают мониторинговая, юридическая и информационная группы.

По словам председателя Общественной палаты Краснодарского края и руководителя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Любови Поповой, специалисты центра анализируют информацию с участков и из информационного пространства. Кроме того, в центре работает пресс-центр, обеспечивающий взаимодействие с краевыми СМИ.

В работе центра участвуют более 40 экспертов Общественного штаба, студенты кубанских вузов и специалисты Лиги безопасного интернета. В этом году отдельное внимание уделяется выявлению дипфейков и других цифровых манипуляций. Для участников наблюдения провели специальное обучение.

Для граждан открыта горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав: 8 (861) 211-52-17.

Вячеслав Рыжков