В магазинах Кубани косметики и парфюмерии продали на 40,2 млрд рублей

В специализированных магазинах Краснодарского края, по оперативным данным, в январе-июне 2026 года косметики и парфюмерии (кроме мыла) реализовали на 40,2 млрд руб. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В физическом выражении объем продаж вырос на 1,6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным службы статистики на 1 сентября 2026 года, косметику и парфюмерию (кроме мыла) в Краснодарском крае продают в специализированных магазинах, принадлежащих десяти юридическим лицам и 202 индивидуальным предпринимателям (ИП). За год количество ИП выросло на пять организаций, а юрлиц, напротив, сократилось на три. Год назад их было 193 и 13 соответственно.

Розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах в регионе занимаются 894 ИП и 51 юрлицо. За год общее количество таких организаций сократилось на 3,8%. По данным на 1 сентября 2025 года, на Кубани действовало 927 ИП и 55 юрлиц, торгующих косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

Оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами в Краснодарском крае занимаются 103 юридических лица и 113 ИП. За год юрлиц стало на 10,4% меньше, а число ИП не изменилось.

О том, с какими вызовами столкнулся рынок косметики и парфюмерии Краснодарского края в 2026 году — в материале «Review. Юг России» «Ненакрашенная экономика».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе-июле 2026 года организации химической промышленности Краснодарского края отгрузили парфюмерии и косметики на 4,65 млрд руб. Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным на начало августа 2026 года, парфюмерию, косметику, мыло, моющие, чистящие и полирующие средства производят 234 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (ИП), а также одно крупное и одно среднее предприятия. Количество юрлиц и ИП в этой отрасли промышленности за год выросло на 3,5%.

Маргарита Синкевич