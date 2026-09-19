Явка на выборах в Краснодарском крае по итогам первого дня составила 37%

В Краснодарском крае 19 сентября начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва и других избирательных кампаниях. По итогам первого основного дня явка в регионе составила 37%, передает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего на Кубани проходит 67 избирательных кампаний различного уровня. В городах и районах края открыто более 2,8 тыс. избирательных участков. 19 и 20 сентября они работают с 08:00 до 20:00.

Информацию о расположении своего избирательного участка можно получить на сайте Центральной избирательной комиссии или через портал «Госуслуги».

Вячеслав Рыжков