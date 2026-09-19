За ночь над Кубанью и другими регионами сбили 344 БПЛА

В течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 344 беспилотника самолетного типа над территориями 17 регионов России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой и Владимирской областями, Ростовской областью, Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом и Дагестаном, а также над Черным морем.

Вячеслав Рыжков