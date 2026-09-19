Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Во второй день голосования в Краснодаре открылись 394 избирательных участка

В Краснодаре 19 сентября возобновили работу 394 избирательных участка для голосования на выборах депутатов Госдумы. Участки будут открыты до 20:00.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В целях безопасности на участках установлены металлодетекторы, дежурят сотрудники полиции, частных охранных организаций и казаки. Члены избирательных комиссий проинструктированы на случай чрезвычайных ситуаций, для избирателей определены места возможного укрытия.

Глава Краснодара Евгений Наумов проголосовал накануне на участке в поселке Березовом. На участках также голосуют военнослужащие, участвующие в специальной военной операции.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд