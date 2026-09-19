Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе отражают воздушную атаку, сбиты две цели

В Севастополе военные, расчеты ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, в районе Казачьей бухты уничтожены две воздушные цели. Военные продолжают работу по ликвидации беспилотников с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Жителей и гостей города призвали покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд