В Севастополе отражают воздушную атаку, сбиты две цели
В Севастополе военные, расчеты ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По предварительным данным, в районе Казачьей бухты уничтожены две воздушные цели. Военные продолжают работу по ликвидации беспилотников с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.
Жителей и гостей города призвали покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.