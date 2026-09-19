В Севастополе отражают воздушную атаку, сбиты две цели

В Севастополе военные, расчеты ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, в районе Казачьей бухты уничтожены две воздушные цели. Военные продолжают работу по ликвидации беспилотников с использованием различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Жителей и гостей города призвали покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Вячеслав Рыжков