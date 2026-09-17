Ритмы большой воды

В Челябинске открылся X Международный фестиваль театров кукол для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Мероприятие в этом году отмечает свое двадцатилетие — возраст для российского театрального смотра более чем солидный. Юбилейный форум, ставший одной из ключевых «звездочек» в программе подготовки Челябинска к статусу культурной столицы-2027, открылся постановкой вологодского театра кукол «Теремок» — «Наводнение» по рассказу Евгения Замятина. Режиссер Анна Коонен создала на сцене мир, где бытовая драма перерастает в хтонический ужас под звуки губной гармошки и всплески воды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок» Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок»

«Соломенный жаворонок» — единственный фес­тиваль, последовательно и жестко продвигающий идею театра кукол как пространства для взрослой рефлексии. Десятый смотр открывается «Наводнением» Евгения Замятина. Это сырая, темная и пыльная театрализация поэтичной прозы и одного из самых страшных текстов русской литературы XX века, где героиня, гонимая собственными страданиями, буквально приносит в жертву приемную дочь. В год, когда Челябинск стоит на пороге статуса культурной столицы, такой старт задает планку искренности.

Спектакль Анны Коонен ритмичен так же, как и поздняя проза Евгения Замятина. Писатель Александр Солженицын, анализируя «Наводнение», отмечал его сжатость и летучие мгновенные образы. Постановщики (режиссер Анна Коонен и художник Александра Громова — выпускницы мастерской Бориса Константинова в ГИТИСе) перевели этот литературный ритм на язык предметов и звуков.

Спектакль буквально поет, но его музыкальность сот­кана из бытовых шумов: ритмичный стук стаканов, тяжелый топот сапог, прерывистое мужское, почти животное дыхание.

Музыкальный руководитель Артем Тульчинский выстроил звуковой ряд спектакля на бытовом шуме, возведенном в ранг ритуала. В этом аудиомареве, пропущенном через гулкую реверберацию, особенно выделяется муха, чей навязчивый зуд озвучен губной гармошкой. Этот звук создает атмосферу, которую можно резать ножом — плотную, липкую, тревожную, предвещающую беду. Ни на секунду не отпускает ощущение первобытной сакральности происходящего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок» Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок»

Синтаксис Евгения Замятина — сжатый, орнаментальный, напряженный — находит отражение в пластике спектакля. Убийство здесь решено абстрактно, но предельно чувственно. Артистки в черных одеждах, кажутся то ли соседками по коммуналке, то ли мойрами, плетущими нить судьбы в этом мокром, пыльном и страшном мире.

Все действие разворачивается в неглубоком бассейне. Актрисы существуют в воде по щиколотку, подолы платьев всегда мокры. Босые ноги создают хлюпающий ритм, а любое резкое движение сопровождается брызгами. На фоне черных похоронных одежд двух других артисток (Дарина Осетрова и Ирина Кармашова) белая ночная рубаха главной героини Софьи выглядит символом болезненной обреченной чистоты. Здесь вода — это символ наступающего страха, который постепенно заполняет легкие героев. Наводнение чувств.

Концептуальное решение Анны Коонен — полный отказ от присутствия мужчин-актеров на сцене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок» Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок»

Трагедия Софьи разыгрывается в женском вакууме, где образ мужа Трофима Иваныча — лишь ментальный конструкт, соб­ранный из обрывков восприятия. Он является зрителю в виде пустых огромных сапог, безразмерного пальто и клубов табачного дыма. Это «присутствие пустоты» делает страдания Софьи почти осязаемыми: она живет с призраком, чье тяжелое дыхание заполняет комнату, но чьи руки никогда не дадут утешения.

Особого внимания заслуживает образ приемной дочери Ганьки, единственной полноценной куклы в спектакле. В театре кукол редко удается достичь такого уровня хтонического ужаса. Ганька появляется в спектакле постепенно: сначала это лишь беззащитная голова, слезливо прячущаяся за грубым дощатым забором. Но по мере того как она впитывает в себя внимание мужа, она обрастает плотью. Ближе к финалу это уже полноценное тело, которое движется с пугающей, отвратительной естественностью, когда занимается бытовыми делами. Ганька превращается в хтоническое существо, заполняющее собой все прос­транство, вытесняя Софью, не оставляя ей места даже для вздоха. И больнее на душе становится от того, как точно передается ощущение, будто тебя заменили. И даже постель из разбухших от влаги досок больше не твоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок» Фото: Вологодскиий театр кукол «Теремок»

Декорации Александры Громовой — это торжество сурового материала. Грубо сколоченные доски, потемневшее старое дерево. Эти элементы одновременно отсылают и к Васильевскому острову 1920-х, и к любому современному российскому поселку, где кустарные конструкции из оставшихся досок используются повсюду.

Запах сырости в сочетании с видом обточенной временем древесины роднит зрителя с героями Евгения Замятина. Это мокрый и неприятно красивый спектакль, где дерево служит и столом, и ложем, и местом для игр, и плахой.

Убийство Ганьки здесь решено абстрактно, но настолько чувственно, что зритель буквально ощущает нехватку кислорода. Это сложнейшая для восприятия история, где за внешним минимализмом скрывается грязная и глубокая драма человеческого падения и искупления.

Замятинский сюжет не мог закончиться простым убийством. Как и в прозе, в спектакле финал связан с признанием. Софья, несущая на себе всю тяжесть прес­тупления, переходит к выздоровлению через крик покаяния. Интегральный образ наводнения — и реального петербургского разлива Невы, и внутреннего помрачения рассудка — смывает все наносное, оставляя лишь страдания.

«Наводнение» вологодского театра кукол — это серьезный вызов для фестиваля и для зрителя. Как сложно было везти и монтировать спектакль в Челябинске, так же сложно зрителю смонтировать все в голове в однозначный складный образ.

«Наводнение» требует времени, чтобы улеглись звуки гармошки и высохли мок­рые подолы. В контексте «Соломенного жаворонка» это спектакль-катарсис, доказывающий, что куклы способны воплощать такие пласты хтонической жути и высокой трагедии, которые недоступны драматическому театру. Так же, например, считает и директор театра Елена Бухарина. В разговоре она с улыбкой отмечает, что сцена не позволяет отрубить голову живому актеру, в отличие от фигурок. И за этим простым примером и есть вся привлекательность формы: куклы помогают изобразить куда большее благодаря игре масштабов, света и, конечно, работе художников, которые с особой любовью вкладывают в конструкцию душу. И душа эта обнажается в каждом резком движении марионетки или планшетной куклы.

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Это жесткая, взрослая, мок­рая постановка, напоминающая о том, что искусство всегда про правду и выход чувств, какими бы они ни были.

Несмотря на то, что в 2027 году фестиваль «Соломенный жаворонок» возьмет паузу (фестиваль проводится раз в два года), нынешний юбилейный выпуск уверенно занимает место одного из главных культурных столпов региона. Показы будут идти ежедневно с 17 по 21 сентября, за пять дней на сцене представят 13 избранных взрослых спектаклей разных театров России.

Евгений Рыженьков