Главные новости за 16 сентября. Сочи

Авиакомпания Nordwind с 18 сентября по 24 октября перенесет часть программы полетов из Сочи в Сухум. Пассажирам отмененных рейсов предложат оформить вынужденный возврат либо перебронировать билет на близкую дату.

Горные курорты Сочи открыли предпродажу ски-пассов на зимний сезон 2026/2027. Раннее бронирование дает скидки до 50% в зависимости от курорта.

В аэропорту Сочи 16 сентября задерживаются 43 рейса на вылет и 47 рейсов на прилет. Переносы затронули рейсы, запланированные на 13–16 сентября. Часть самолетов прибудет в Сочи уже 17 сентября.

В Сочи запустили социокультурное исследование, в рамках которого жители и гости города смогут высказать свое мнение о дальнейшем использовании территории бывшего кинотеатра «Спутник». Участок расположен на пересечении Курортного проспекта и улицы Воровского.

В Сочи организацию голосования на выборах депутатов Государственной думы обеспечат почти 3 тыс. членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

Стоимость аренды комнаты в Сочи в сентябре 2026 года составила 19,4 тыс. руб. в месяц, снизившись на 2,6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Центральный районный суд Сочи удовлетворил исковые требования к индивидуальному предпринимателю, осужденной за уклонение от уплаты налогов. В пользу Российской Федерации в полном объеме взыскан ущерб, причиненный преступлением,— 20 659 339,13 руб.