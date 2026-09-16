В Сочи на фоне накопившихся задержек перенесли десятки авиарейсов

В аэропорту Сочи 16 сентября задерживаются 43 рейса на вылет и 47 рейсов на прилет. Переносы затронули рейсы, запланированные на 13–16 сентября. Часть самолетов прибудет в Сочи уже 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Челябинск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Тюмень и другие города. Среди перевозчиков, чьи рейсы задерживаются,— «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Икар», «Азимут» и «Ютэйр».

Самые продолжительные задержки сформировались по нескольким рейсам. В частности, вылет в Челябинск авиакомпании «Россия», запланированный на 14 сентября в 9:15, перенесен на 16 сентября на 19:30. Рейс этой же авиакомпании в Новосибирск должен был отправиться 14 сентября в 20:40, теперь его вылет запланирован на 16 сентября на 16:55.

Рейс «России» в Екатеринбург, который должен был вылететь 15 сентября в 8:40, перенесли на 16 сентября на 21:15. Вылет в Челябинск, запланированный на 15 сентября в 9:15, перенесен на 22:00 16 сентября. Рейс в Нижний Новгород, который должен был отправиться 15 сентября в 10:20, перенесли на 16 сентября на 2:05.

Есть и рейсы, перенесенные на 17 сентября. В частности, вылет «России» в Екатеринбург перенесен с 16 сентября на 17 сентября на 20:05, рейс в Уфу — на 5:35, в Челябинск — на 15:30. Вылет «России» в Новосибирск перенесен на 18:00 17 сентября, в Пермь — на 17:10, в Омск — на 18:10, в Тюмень — на 10:15.

Задержки также затронули рейсы «Победы». Вылет в Челябинск, запланированный на 16 сентября в 23:55, перенесен на 17 сентября на 1:15. Рейс в Ижевск авиакомпании «Россия» должен был отправиться 16 сентября в 15:15, теперь его вылет запланирован на 17 сентября на 19:55.

На прилет в Сочи задерживаются 47 рейсов. Самолеты ожидаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Барнаула, Сургута и других городов.

В том числе рейс «России» из Самары должен был прибыть 13 сентября в 18:05, однако его прилет перенесен на 16 сентября. Рейс этой же авиакомпании из Новосибирска, запланированный на 14 сентября в 8:05, ожидается 16 сентября в 18:00.

Самолет «России» из Уфы, который должен был прибыть 15 сентября в 8:10, ожидается 17 сентября в 16:25. Рейс «России» из Новосибирска, запланированный на 16 сентября в 8:05, перенесен на 17 сентября на 16:40. Еще один рейс этой авиакомпании из Омска должен прибыть 17 сентября в 9:05 вместо 16 сентября в 8:40.

На 17 сентября перенесен и прилет рейса «Икар» из Оренбурга: вместо 16 сентября в 8:00 самолет ожидается в 4:35. Рейс «Северного ветра» из Омска перенесен с 16 сентября на 17 сентября на 3:15. Рейс этой же авиакомпании из Уфы должен прибыть 17 сентября в 13:50 вместо 16 сентября в 18:40.

Кроме того, два рейса отменены. Один из них — рейс «России» из Самары, который должен был прибыть 16 сентября в 19:50 после переноса с 14 сентября. Также отменен рейс «Аэрофлота» из Москвы, ожидавшийся 16 сентября в 5:55.

Ранее в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Последние ограничения действовали с 21:34 15 сентября до 03:32 16 сентября. После их снятия аэропорт возобновил работу, однако часть рейсов продолжила выполняться с задержками.

Мария Удовик