Nordwind перенесет часть рейсов из Сочи в Сухум

Авиакомпания Nordwind с 18 сентября по 24 октября перенесет часть программы полетов из Сочи в Сухум. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Изменения затронут рейсы из Оренбурга, Томска, Сыктывкара, Новокузнецка, Перми, Санкт-Петербурга, Кемерово, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Нижнекамска, Нижневартовска, Омска, Барнаула, Казани и Уфы. Рейсы в Сухум будут вводиться поэтапно в зависимости от направления.

Пассажирам отмененных рейсов Nordwind предложит оформить вынужденный возврат либо перебронировать билет на близкую дату с сохранением направления, но с прилетом в Сухум. Изменения можно оформить по месту покупки билета.

Часть программы из Сочи сохранится. В частности, рейс Санкт-Петербург—Сочи запланирован на 3 октября, при этом на некоторых направлениях корректировки будут действовать только в отдельные даты.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что вечером 15 сентября в Сочи и Туапсинском округе объявили беспилотную опасность. После этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.

Наталья Белоштейн