Горные курорты Сочи открыли продажи ски-пассов на зиму

Горные курорты Сочи открыли предпродажу ски-пассов на зимний сезон 2026/2027. Раннее бронирование дает скидки до 50% в зависимости от курорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

«Роза Хутор» начнет катания 18 декабря. До 30 ноября действует акция раннего бронирования, а в сентябре сезонные и годовые ски-пассы можно купить со скидкой до 20%. Обладатели сезонных пропусков получат пять бесплатных дней катания на курортах Евразийского Альянса — «Амирсой» в Узбекистане, «Ой-Карагай» и «Шымбулак» в Казахстане, «Шахдаг» в Азербайджане. Впервые курорт предлагает многодневные ски-пассы с открытыми датами для раннего бронирования.

«Красная Поляна», где сезон длится с декабря по май, продает сезонные ски-пассы на зиму 2026/2027 со скидкой 30% до 30 сентября. Участники предпродажи получат дополнительные привилегии на весь сезон: пропуск включает неограниченный доступ к трассам, вечернее катание и экскурсионные подъемы без снаряжения.

«Газпром Поляна» до конца сентября дает скидки до 50% на ски-пассы. Склоны Альпики и Лауры будут открыты для вечернего катания. Новый сезонный пропуск «Все в одном» включает приоритетный проход, парковку, вечернее катание, билеты на подъемники и скидки в ресторанах и аквапарке.

Алина Зорина