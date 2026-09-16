В Сочи около 3 тысяч членов избиркомов организуют голосование на выборах в Госдуму

В Сочи организацию голосования на выборах депутатов Государственной думы обеспечат почти 3 тыс. членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Подавляющее большинство членов участковых комиссий назначено парламентскими и непарламентскими политическими партиями. Более 60% членов комиссий имеют высшее образование. Еще 2,7 тыс. человек имеют опыт работы в избирательных комиссиях.

До начала голосования члены комиссий провели адресное информирование избирателей. В рамках этой работы сотрудники комиссий проводили подворовые и поквартирные обходы, вручали приглашения и разъясняли избирателям формы и способы голосования.

«Дням голосования предшествовала большая организационная работа. Членами комиссий проведено адресное информирование — подворовые, поквартирные обходы, вручение приглашений избирателям, разъяснение форм и способов голосования»,— рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Приморская города Сочи Валентина Ткачева.

Впервые принять участие в парламентских выборах смогут 6,3 тыс. молодых сочинцев. На избирательных участках им вручат сертификаты впервые голосующих. Также молодые избиратели смогут принять участие во Всероссийской молодежной акции «Будь со страной!».

Зарегистрированные в Сочи избиратели получат по два бюллетеня. Один предназначен для голосования по Южному одномандатному избирательному округу №54, второй — по федеральному округу, где представлены политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов.

В Южный одномандатный избирательный округ №54 входят Сочи, Белореченский район, часть территории Апшеронского района и федеральная территория «Сириус».

Проголосовать можно будет в помещении участковой избирательной комиссии или на дому. Для голосования на дому необходимо подать заявление в участковую комиссию и указать причину, в том числе инвалидность, состояние здоровья, необходимость ухода за больным или другую уважительную причину. Заявления о голосовании на дому принимаются до 14:00 20 сентября.

Мария Удовик