Суд в Сочи взыскал с предпринимателя более 20 млн рублей за неуплату налогов

Центральный районный суд Сочи удовлетворил исковые требования к индивидуальному предпринимателю, осужденной за уклонение от уплаты налогов. В пользу Российской Федерации в полном объеме взыскан ущерб, причиненный преступлением,— 20 659 339,13 руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2023 году Адлерский районный суд установил, что в 2018 году предприниматель не подала в налоговую необходимые декларации и не уплатила НДС и налог на доходы физических лиц. Ущерб государству составил более 20,6 млн руб. После вступления приговора в законную силу он возмещен не был.

Помимо основной суммы, с осужденной взыскана государственная пошлина в размере 124 307,69 руб. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев апелляционную жалобу, согласилась с решением первой инстанции и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу.

Алина Зорина