В Сочи запустили опрос о будущем территории бывшего кинотеатра «Спутник»

В Сочи запустили социокультурное исследование, в рамках которого жители и гости города смогут высказать свое мнение о дальнейшем использовании территории бывшего кинотеатра «Спутник». Участок расположен на пересечении Курортного проспекта и улицы Воровского. Результаты опроса планируют использовать при подготовке задания для архитекторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Исследование запущено по инициативе главы Сочи Андрея Прошунина и городского собрания города после возвращения участка в муниципальную собственность. До 2007 года на этой территории находился кинотеатр «Спутник».

Анкета состоит из 44 вопросов. Опрос является анонимным и, как сообщается, занимает около 20 минут. Власти предлагают участникам высказать свое мнение о том, каким они видят дальнейшее использование территории в центре города.

Результаты анкетирования должны лечь в основу задания для архитекторов при создании будущего общедоступного историко-культурного комплекса. При этом окончательное назначение территории пока не определено.

Ранее во время прямой линии с жителями Сочи Андрей Прошунин сообщил, что застраивать территории бывшего кинотеатра «Спутник» не планируют. Аналогичная позиция была озвучена в отношении Кооперативного сквера напротив Морского вокзала. По словам главы города, обе территории являются знаковыми для Сочи.

Градоначальник также отметил, что возможности строительства на этих территориях будут ограничены генеральным планом и правилами землепользования и застройки. При этом конкретное назначение участков власти на тот момент не определили.

По территории бывшего кинотеатра уже начался сбор предложений. После завершения опроса их планируют обсудить с депутатами и представителями Общественной палаты. После этого город должен определиться с дальнейшим использованием территории.

Сводный отчет о проведенном социокультурном исследовании планируют опубликовать в открытом доступе после 25 сентября.

Мария Удовик