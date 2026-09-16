Стоимость аренды комнат в Сочи за год снизилась на 2,6%

Стоимость аренды комнаты в Сочи в сентябре 2026 года составила 19,4 тыс. руб. в месяц, снизившись на 2,6% по сравнению с сентябрем прошлого года. Такие данные приводит «Мир квартир», изучивший изменение ставок аренды комнат в 70 городах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сочи оказался среди шести городов из 70, где комнаты за год подешевели. Более заметное снижение зафиксировали в Кирове — на 3,9%, Владикавказе — на 3,6% и Владивостоке — на 3,4%. В Саранске стоимость снизилась на 1,7%, а в Краснодаре — на 0,6%.

При этом в большинстве исследованных городов аренда комнат за год выросла. В среднем по России ставка увеличилась на 11% и достигла 12,8 тыс. руб. в месяц. Наиболее значительный рост отмечен в Хабаровске — на 38,6%, Чите — на 34,2%, Астрахани — на 28,1% и Казани — на 27,7%.

В Москве стоимость аренды комнаты за год выросла на 5,1%, до 24,2 тыс. руб. в месяц. В Московской области ставка увеличилась на 10,9%, до 18 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 7,8%, до 17,4 тыс. руб.

По словам генерального директора «Мир квартир» Павла Луценко, комнаты традиционно остаются более доступным форматом аренды. По его данным, сейчас они в среднем на 53% дешевле однокомнатных квартир и на 45% дешевле студий. При этом спрос на такой формат сохраняется.

В период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года ставки на комнаты в среднем по России выросли на 11%. Для сравнения, аренда студий за тот же период увеличилась на 3,5%, а однокомнатных квартир — снизилась на 2,4%.

Мария Удовик