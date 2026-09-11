В Сочи 26 населенных пунктов включили в программу газификации

В Сочи 26 населенных пунктов включили в программу полной газификации города в рамках соглашения с «Газпромом». Сейчас по объектам ведется проектирование, после строительства магистральных сетей жители смогут подключать домовладения в рамках программы догазификации. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вопрос о реализации программы в Алексеевском Лазаревского района задала жительница населенного пункта Анастасия Кривченко. Она спросила, можно ли совместными усилиями администрации и жителей провести газ к домам.

Как пояснил глава Сочи Андрей Прошунин, программу необходимо разделять на два этапа. Если в населенном пункте уже есть сетевой газ, его в рамках догазификации бесплатно подводят до границ земельного участка по заявлению собственника. При этом Лазаревский район остается менее газифицированным по сравнению с другими районами города, в том числе из-за особенностей горной местности.

По словам председателя Городского Собрания Сочи Виктора Филонова, Алексеевское входит в краевую программу газификации. В соглашение с «Газпромом» включили 26 населенных пунктов Сочи, в том числе Кагапш, Мафину, Алексеевскую и Татьяновку. Сейчас на объектах есть финансирование и идет проектирование.

После строительства магистральных сетей в населенных пунктах начнется реализация программы догазификации. Жителям в таком случае необходимо будет обратиться в «Сочи Горгаз» и подать заявление на подключение домовладения.

Андрей Прошунин отметил, что программа догазификации является бессрочной. Поэтому после газификации населенного пункта домовладения смогут подключать к сетевому газу независимо от сроков действия отдельных этапов программы.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для льготных категорий граждан. Они могут распространяться на работы и проектирование внутри домовладения.

По словам главы города, в Сочи уже реализовывались аналогичные проекты. В 2024 году работы проводились в поселке Вардане и Якорной Щели, в 2025 году продолжились в Вардане, а сейчас реализуется проект в Лоо. Андрей Прошунин отметил, что сроки подключения конкретных домов будут зависеть от реализации первого этапа — строительства сетей в населенном пункте.

Мария Удовик