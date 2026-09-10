Главные новости за 10 сентября. Кавказ

С 1 октября 2026 года на Ставрополье планируется ввести лицензирование розничной и развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Соответствующий законопроект предполагает также создание в крае системы регионального государственного контроля за этой сферой.

В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы — участка федеральной трассы Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала (Р-215) протяженностью 31 км.

В Кабардино-Балкарии полицейские возбудили уголовное дело в отношении 43-летней уроженки Северной Осетии, подозреваемой в легализации доходов от наркоторговли (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

В Кочубеевском округе Ставропольского края запустили оросительный комплекс, способный обеспечить полив 870 га пашни. Ожидается, что орошение позволит увеличить валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйстве на 42% относительно средней урожайности за последние пять лет.

Житель Нальчика получил три года лишения свободы условно за финансирование деятельности некоммерческой организации, признанной в России экстремистской. Испытательный срок по назначенному условному наказанию составил один год.

В январе-августе 2026 года предприятия Ставропольского края произвели около 1,4 млн декалитров винодельческой продукции. В структуре выпуска лидирует коньяк — на его долю приходится более 1 млн декалитров.