В КБР расследуется дело об отмывании доходов от наркоторговли через криптовалюту

В Кабардино-Балкарии полицейские возбудили уголовное дело в отношении 43-летней уроженки Северной Осетии, подозреваемой в легализации доходов от наркоторговли (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка через один из мессенджеров вступила в сговор с неустановленными лицами для организации незаконного сбыта наркотиков на территории республики. Чтобы придать полученным средствам легальный вид, она создала анонимные криптовалютные кошельки, на которые поступало вознаграждение за бесконтактный сбыт запрещенных веществ. Цифровую валюту женщина переводила в рубли и зачисляла на личный банковский счет.

С января по май таким способом подозреваемой удалось отмыть 669 тыс. руб. Сейчас фигурантка содержится в СИЗО.

Константин Соловьев