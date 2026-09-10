Виноделы Ставрополья выпустили 1,4 млн декалитров продукции в 2026 году

В январе-августе 2026 года предприятия Ставропольского края произвели около 1,4 млн декалитров винодельческой продукции. В структуре выпуска лидирует коньяк — на его долю приходится более 1 млн декалитров. Также зафиксировано производство 305 тыс. декалитров виноградного вина, 65 тыс. декалитров игристых вин и 2,4 тыс. декалитров виноградосодержащих напитков. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В регионе винодельческую деятельность ведут 25 лицензированных организаций. Среди них — 10 крестьянскофермерских хозяйств, 9 предприятий, специализирующихся на игристых винах, 3 завода, выпускающих вина с защищённым географическим указанием, и 4 производителя коньячной продукции. Кроме того, один из заводов имеет сертификаты на выпуск органических товаров.

В 2026 году в отрасли продолжается реализация трех инвестиционных проектов — в Левокумском, Нефтекумском и Изобильненском округах. По итогам их воплощения в экономику Ставрополья планируется привлечь 2,4 млрд руб.

Наталья Белоштейн