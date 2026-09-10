Жителя КБР осудили условно за финансирование экстремистской организации

Житель Нальчика получил три года лишения свободы условно за финансирование деятельности некоммерческой организации, признанной в России экстремистской. Об этом сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным полиции, в августе 2021 года 51-летний мужчина перевел этой организации деньги, зная о том, что ее деятельность на территории России запрещена судом и признана экстремистской.

Нальчикский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Испытательный срок по назначенному условному наказанию составил один год.

Валерий Климов