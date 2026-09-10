В Дагестане начали строительство северного обхода Махачкалы за 25,5 млрд рублей

В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы — участка федеральной трассы Астрахань—Кочубей—Кизляр—Махачкала (Р-215) протяженностью 31 км. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Новая дорога должна вывести транзитный транспорт за пределы городской застройки и снизить нагрузку на северную часть Махачкалы. По данным республиканских властей, обход станет частью нового транспортного каркаса региона вместе с аналогичными проектами в Дербенте и Хасавюрте.

Как отметил врио главы Дагестана Федор Щукин, строительство позволит перераспределить транзитные потоки за пределы города и улучшить транспортную ситуацию в столице республики. Министр транспорта РФ Андрей Никитин, в свою очередь, связал проект с развитием Дагестана как крупного логистического узла на Каспии и международного транспортного коридора «Север—Юг».

Проект предусматривает строительство пяти транспортных развязок, путепроводов, эстакады и моста через канал имени Октябрьской революции. Также предусмотрены площадки для отдыха. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны связать морские порты с федеральной дорожной сетью, снизив нагрузку на городские магистрали и повысив безопасность движения.

Положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту было получено в апреле 2026 года. В июле ФКУ «Упрдор “Кавказ”» провело семь закупок на строительство отдельных этапов обхода, а в конце августа определило победителей. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, общая стоимость семи контрактов составляет 25,53 млрд руб. Названия подрядчиков не раскрываются.

Все работы по контрактам должны быть завершены до конца декабря 2028 года. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета. Изначально стоимость всего проекта оценивалась в 31,1 млрд руб.

Северный обход Махачкалы станет одним из трех крупных дорожных проектов, реализуемых сейчас в Дагестане. В 2025 году был открыт первый 9-километровый участок обхода Хасавюрта, завершить его строительство планируется в 2028 году. Одновременно ведется строительство обхода Дербента.

Общий объем финансирования трех обходов, по данным властей, составит около 105 млрд руб.

Валерий Климов