С 1 октября в Ставропольском крае введут лицензирование торговли табаком

С 1 октября 2026 года на Ставрополье планируется ввести лицензирование розничной и развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Соответствующий законопроект предполагает также создание в крае системы регионального государственного контроля за этой сферой. С документами, подготовленными к принятию закона, ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Законопроект разработан после принятия федеральных изменений от 26 июня 2026 года №186-ФЗ, которыми субъекты РФ наделили полномочиями по лицензированию розничной и развозной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, а также по проведению регионального надзора в этой сфере. В Ставропольском крае предлагается закрепить полномочия Думы, правительства и уполномоченного исполнительного органа.

Лицензированием розничной и развозной торговли должен будет заниматься определенный правительством края уполномоченный орган. На него же предлагается возложить региональный государственный контроль, оценку соответствия заявителей обязательным требованиям при предоставлении государственных услуг и взаимодействие с муниципалитетами.

Сейчас в крае насчитывается более 6,5 тыс. мест, где осуществляется розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией. Для каждого торгового объекта лицензия на розничную или развозную торговлю сроком на год будет обходиться в 20 тыс. руб. ежегодно. В пояснительной записке рассчитан потенциальный объем госпошлины в 130 млн руб. в год исходя из 6,5 тыс. торговых объектов.

Одновременно для реализации новых полномочий потребуется расширить штат Минэкономразвития края. Ведомство планирует создать специализированный отдел из 11 человек: начальника, его заместителя и девяти консультантов. Сотрудникам понадобятся рабочие места и автомобили для выездных оценок соответствия лицензионным требованиям и проведения контрольных мероприятий.

Расходы бюджета края на запуск новой системы в 2026 году оцениваются в 14,877 млн руб. В последующие годы ежегодные затраты должны составлять около 20,831 млн руб. В расчетах учтены, в частности, заработная плата сотрудников, оборудование рабочих мест, приобретение пяти автомобилей Lada Vesta, зарплата водителей, топливо и обслуживание транспорта.

При этом в материалах к законопроекту указано, что для бизнеса введение регулирования не должно повлечь необоснованных расходов. Краевое Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия признало предложенный механизм обоснованным и не выявило положений, которые создавали бы необоснованные расходы для предпринимателей, бюджета либо риски для конкуренции. Вместе с тем в заключении отдельно отмечено, что регулирование устанавливает ограничения для субъектов предпринимательской деятельности в части мест розничной продажи такой продукции.

Сам закон, согласно проекту, должен вступить в силу с 1 октября 2026 года, но не ранее чем через 30 дней после официального опубликования. Отдельная статья с перечнем запрещенных мест продаж должна начать действовать позже — с 1 марта 2027 года.

Роман Лаврухин