В Ставропольском крае запустили оросительный комплекс на 870 га

В Кочубеевском округе Ставропольского края запустили оросительный комплекс, способный обеспечить полив 870 га пашни. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На объекте установили 18 дождевальных машин российского производства. Ожидается, что орошение позволит увеличить валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйстве на 42% относительно средней урожайности за последние пять лет. Помимо этого, появится возможность наращивать производство семян отечественной селекции.

По данным властей, Ставропольский край относится к зоне рискованного земледелия, где засуха ежегодно создает серьезные трудности для аграриев. Орошение позволяет снизить эти риски и получать стабильный урожай, а развитие сельского хозяйства, в свою очередь, способствует появлению новых рабочих мест и росту доходов в сельской местности.

С 2014 года в регионе ввели 68 тыс. га орошаемых земель, из которых более 41 тыс. га — за последние четыре года. В настоящее время фактически орошается свыше 110 тыс. га. К 2030 году власти планируют довести показатель до 137 тыс. га, продолжая поддерживать сельхозпроизводителей, вкладывающих средства в строительство и модернизацию оросительных систем.

Константин Соловьев