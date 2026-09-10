Главные новости к вечеру 10 сентября

Команда Канье Уэста рассматривает Москву для проведения концерта

Преподавателю РГПУ пришлось уволиться после 30 лет работы из-за экстремистских постов

Власти Ленобласти заявили о новой волне перебоев с топливом

Экс-генконсул Азербайджана в Петербурге стал фигурантом дела о контрабанде золота

Лидера новгородского «Яблока» Анну Черепанову сняли с выборов в областную думу

В Петербурге найдено тело женщины в морозильной камере

Экс-главу «Гражданки» вернули в список «Справедливой России» на выборах в ЗакС

Лидер фракции КПРФ в ЗакСе Иванова обрадовалась уходу Зинчука

Петербургский метрополитен планирует дооборудовать инфраструктуру для гражданской обороны

Беглов встретился с Зюгановым