Экс-генконсул Азербайджана в Петербурге стал фигурантом дела о контрабанде золота

Бывшему генеральному консулу Азербайджана в Санкт-Петербурге Султану Гасымову предъявили обвинение в контрабанде золота в особо крупном размере. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

По данным издания, уголовное дело расследовало Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. Следствие оценивает причиненный ущерб в 200 тыс. манатов — более 10 млн рублей. Часть этой суммы, как отмечает APA, была возмещена в ходе расследования.

В ближайшее время дело планируют передать на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Султан Гасымов занимал должность генерального консула Азербайджана в Петербурге с мая 2016 года по октябрь 2024 года. До этого, с 2009 года, он возглавлял генконсульство страны в Екатеринбурге.

Карина Дроздецкая