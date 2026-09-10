Экс-главу «Гражданки» вернули в список «Справедливой России» на выборах в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 10 сентября включила бывшего руководителя МО «Гражданка» Елену Беляеву в партсписок «Справедливой России» на выборах в Законодательное собрание города. Госпоже Беляевой ранее удалось через Верховный суд оспорить решение Горизбиркома о недопуске к участию в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшую главу МО "Гражданка" вернули на выборы в петербургское Заксобрание

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Бывшую главу МО "Гражданка" вернули на выборы в петербургское Заксобрание

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Изначально поводом для отказа в регистрации по списку стали претензии ГИК к документам кандидатки. Городской и апелляционные суды отказывались восстанавливать ее на выборах. Оспорить решение избирательной комиссии удалось 8 сентября в Верховном суде.

На выборы в Заксобрание кандидатка идет под первым номером в составе региональной группы №6. Также она баллотируется в городской парламент по 6-му одномандатному округу, расположенному в Калининском районе Санкт-Петербурга. При регистрации в качестве одномандатника у нее сложностей не возникло.

Госпожа Беляева с 2019 по 2024 год возглавляла муниципальное образование «Гражданка». Сейчас, по данным ГАС «Выборы», является индивидуальным предпринимателем.

Выборы пройдут в Петербурге с 18 по 20 сентября. В эти дни горожане будут выбирать депутатов Законодательного собрания, Государственной думы, а также ряда муниципальных образований.

Константин Леньков