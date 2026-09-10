Команда Канье Уэста рассматривает Москву для проведения концерта

Команда рэпера Канье Уэста рассматривает возможность проведения концерта в Москве вместо Санкт-Петербурга. Об этом «Известиям» сообщил представитель команды артиста.

По его словам, проведение выступлений в Петербурге сейчас остается под вопросом, поэтому концерт могут перенести в столицу. О возможных датах и площадке пока не сообщается.

В августе агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Позже пресс-служба площадки заявила, что договор аренды с организаторами не заключался и без него проведение мероприятия невозможно.

В Say Agency при этом утверждали, что контракт с артистом подписан и его выступления в России состоятся. 9 сентября из социальных сетей агентства исчезли публикации о концертах, запланированных на октябрь в Петербурге. Таким образом, место проведения выступления Канье Уэста в России пока остается неопределенным.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запада» «Синдром отмены».

Карина Дроздецкая