Лидера новгородского «Яблока» Анну Черепанову сняли с выборов в областную думу

Глава регионального отделения партии «Яблоко» в Новгородской области Анна Черепанова не сможет принять участие в выборах депутатов областной думы. Избирательная комиссия региона 9 сентября аннулировала регистрацию госпожи Черепановой из-за штрафа по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Она баллотировалась в региональный парламент под первым номером в общеобластной части списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидера новгородского "Яблока" сняли с выборов в региональную думу

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Лидера новгородского "Яблока" сняли с выборов в региональную думу

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Яблочницу» привлекли к ответственности еще в начале августа. Дело рассматривалось в ее отсутствие. Поводом стал видеоролик в YouTube, размещенный на канале, который, по словам представителей партии, госпоже Черепановой не принадлежит. В записи использовалось изображение оппозиционера Алексея Навального. В течение месяца политик пыталась обжаловать решение Новгородского районного суда. Копию постановления «яблочница» получила 24 августа, а 3 сентября направила апелляционную жалобу. Областной суд рассмотрел жалобу в сжатые сроки, чтобы постановление о штрафе вступило в силу как можно раньше, считают в партии. Лица, привлеченные к ответственности за демонстрацию запрещенной символики, в течение года не могут быть избранными на выборах любого уровня.

Госпожа Черепанова баллотировалась в Новгородскую областную думу в составе общеобластной части списка «Яблока». Сейчас это один из двух регионов, где остался зарегистрированный партсписок объединения. Пока также зарегистрирован список «яблочников» в Томской области. 9 сентября местное отделение ЛДПР обратилось в суд с требованием снять оппонентов с выборов депутатов Законодательной думы Томской области. Ранее списки «Яблока» по решению судов лишились регистрации в Карелии, Псковской, Свердловской и Калининградской областях.

Константин Леньков