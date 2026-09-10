Лидер фракции КПРФ в ЗакСе Иванова обрадовалась уходу Зинчука

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Ирина Иванова 10 сентября рассказала «Ъ Северо-Запад», что рада решению коллеги, депутата Алексея Зинчука выйти из парламентского объединения. Ранее в этот день господин Зинчук рассказал, что не хочет ассоциироваться с компартией в преддверии выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Ирина Иванова прокомментировала выход Алексея Зинчука из фракции КПРФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Ирина Иванова прокомментировала выход Алексея Зинчука из фракции КПРФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Я так рада! За неделю [до выборов]. Мы завтра соберемся и его прям, действительно, удовлетворим. Заявление удовлетворим»,— заявила госпожа Иванова.

Депутат Зинчук избирался в городской парламент в 2021 году от КПРФ, при этом членом партии он не был. В разговоре с журналистами ЗАКС.Ру он заявил, что решил разорвать отношения с фракцией перед ЕДГ, чтобы «коммунисты не пользовались моим рейтингом». Информацию подтвердили журналистам в пресс-службе парламента. Сам господин Зинчук в этом году в выборах не участвует.

Отметим, в седьмом созыве Заксобрания Петербурга фракция КПРФ пережила несколько кадровых перемен, в том числе смену руководства. В 2024 году большинство членов фракции сняли с должности руководителя главу горкома Романа Кононенко. Его место заняла госпожа Иванова.

Константин Леньков