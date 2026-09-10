Преподавателю РГПУ пришлось уволиться после 30 лет работы из-за экстремистских постов

Преподавателю РГПУ имени Герцена Татьяне Кудрявцевой пришлось уволиться спустя 30 лет работы из-за старых постов в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в России) с «экстремистской символикой». Об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

По словам госпожи Кудрявцевой, после занятий ее вызвал директор института и проректор по воспитательной работе. Ей показали два скриншота из Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в России). «На одном фото 2020 года было изображение (граффити) в одном из петербургских дворов известного и ныне покойного политика, признанного экстремистом, террористом и проч. (годы спустя после того, как было сделано данное фото)»,— рассказала преподаватель.

На втором, датированном январем 2021 года, госпожа Кудрявцева сфотографирована с фонариком во дворе дома на Думской улице, рядом была надпись на латыни «Omnia vincit amor» («Все побеждает любовь»).

«Мне было сказано, что это демонстрация запрещенной символики. Что меня ожидает дисциплинарная комиссия, с жирным намеком на ее исход, и вообще это административка, уголовка и прочее, и единственное, что я могу сделать, дабы избежать скандала и позора, покинуть РГПУ»,— указала преподаватель.

После этого преподаватель написала заявление об увольнении без указания причины. «Мне будет всего этого не хватать. И мне очень обидно, что чье-то мракобесие, чье-то желание выслужиться, а чье-то нежелание пальцем пошевелить, вникнуть в ситуацию привели к тому, что меня практически вышвырнули из моего родного вуза»,— написала госпожа Кудрявцева.

Татьяна Кудрявцева проработала в РГПУ имени Герцена 30 лет, преподавала историю Древней Греции и Рима и философию истории. Она также является автором нескольких учебников по истории античности и книг о судебных процессах в древних Афинах.

На момент публикации на сайте РГПУ имени Герцена Кудрявцева по-прежнему указана руководителем кафедры всеобщей истории. В РГПУ «Ъ Северо-Запад» сообщили, что готовят комментарий по ситуации.

Карина Дроздецкая