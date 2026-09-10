Власти Ленобласти заявили о новой волне перебоев с топливом

В Ленинградской области ситуация с топливом вновь осложнилась: на ряде АЗС снизили объемы отгрузок, на отдельных станциях возможны перебои. Власти региона заявили, что ситуация повторяет июльский сценарий, и перешли в «ручной режим» управления поставками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной причиной сложностей стали логистические сбои на фоне атак на перерабатывающие мощности

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Основной причиной сложностей стали логистические сбои на фоне атак на перерабатывающие мощности

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Правительство Ленобласти поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами: ситуация с топливом повторяет июльский сценарий — по ряду АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои»,— цитирует пресс-служба правительства Ленобласти слова вице-губернатора региона по экономическому развитию Егора Мищерякова.

По словам господина Мищерякова, основной причиной сложностей стали логистические сбои на фоне атак на перерабатывающие мощности. Власти синхронизируют действия с крупными операторами и прорабатывают перенаправление поставок и специальные режимы работы для приоритетного снабжения АЗС.

При этом, отметил вице-губернатор, на небольших заправках сохраняется напряженность. Некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива. «Ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили два месяца назад, пройдем и этот период»,— заявил господин Мищеряков.

С перебоями с поставками топлива Петербург и Ленобласть уже сталкивались этим летом. В июле в регионе ограничивали объем отпуска бензина, обсуждали заправку по QR-кодам и системе «чет-нечет». Власти Ленобласти также разрешили продавать бензин в металлические канистры объемом до 10 литров, а отдельные компании увеличивали этот лимит до 20 литров.

Карина Дроздецкая