В Петербурге найдено тело женщины в морозильной камере

В Кировском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об убийстве женщины. По подозрению в преступлении задержан ее сын, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 9 сентября мужчина обратился к патрульному наряду Росгвардии и заявил, что во время ссоры убил мать в квартире на Ленинском проспекте. Прибывшие на место следователь и сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины в морозильной камере.

Задержанный состоит на учете. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли следы. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Карина Дроздецкая