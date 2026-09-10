Беглов встретился с Зюгановым

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов 10 сентября встретился с губернатором Санкт-Петербургом, заявил депутат Заксобрания Роман Кононенко во время встречи руководства партии с петербургскими сторонниками, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Глава компартии приехал в Северную столицу с двухдневным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

На ресурсах Смольного о встрече главы города с коммунистом на момент подготовки материала не сообщали.

Во время визита в Санкт-Петербург намерен также посетить Кировский завод и провести пресс-конференцию, посвященную предвыборной программе, с которой коммунисты идут на сентябрьские выборы. Вместе с лидером партии в Петербург приехали директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин и депутат Госдумы Светлана Савицкая.

Константин Леньков