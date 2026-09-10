Выступление певицы Татьяны Булановой в концертном зале «Фестивальный» в Сочи было прервано вечером 9 сентября из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) в районе Морского порта. Певица успела исполнить лишь часть программы. Как рассказал «Ъ-Сочи» концертный директор артистки Сергей Хрусталев, к моменту тревоги прошло больше половины выступления. Зрителей оперативно эвакуировали из зала в укрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным мэра Сочи Андрея Прошунина, сигнал об угрозе был объявлен около 20:57 мск. В результате атаки БЭКов оказалась частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали 28 человек.

Из-за атаки было прервано выступление певицы Татьяны Булановой в концертном зале «Фестивальный». Как рассказал «Ъ-Сочи» концертный директор артистки Сергей Хрусталев, отмены концерта не было — выступление состоялось и было приостановлено вынужденно.

«В связи с объявленной опасностью (а прошло уже больше половины концерта) мы вынуждены были приостановить выступление»,— пояснил директор. По его словам, администрация концертного зала и охрана сработали слаженно: всех зрителей вместе с артисткой и группой эвакуировали в специальное укрытие, которое есть на площадке.

«В этой ситуации остальное неважно, самое главное, чтобы все были живы и здоровы»,— отметил господин Хрусталев.

Он подчеркнул, что гастрольный тур продолжается, а отмен других концертов на побережье Краснодарского края не планируется. Дополнительной даты выступления в Сочи не предусмотрено — артистка едет дальше по городам. «Если только на следующий год приедем все вместе, дай Бог, чтобы все было хорошо, и приедем, встретимся»,— добавил он.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Татьяны Булановой, после Сочи концерты запланированы в Лазаревском 11 сентября, в Анапе — 12 сентября, в Геленджике — 13 сентября, в Волгодонске — 14 сентября, в Ростове-на-Дону — 15 сентября и в Ейске — 16 сентября.

Сама Татьяна Буланова в социальных сетях обратилась к зрителям, поблагодарив их за понимание. «Мне очень жаль, что наше выступление пришлось прервать. Но я точно знаю — мы обязательно увидимся снова! Мы обязательно допоем все то, что не успели, и это будет еще более особенный и душевный вечер. Спасибо вам за понимание и поддержку»,— написала певица в своих соцсетях.

Это не первый случай корректировки гастрольных планов на юге России в этом году. В августе 2026 года сообщалось, что в Геленджике отменили концерты Наташи Королевой и Сергея Трофимова, которые должны были пройти на площадке «Геленджик Арена». Решение приняли организаторы из-за усложнения транспортной доступности Черноморского побережья — по этой же причине был отменен гастрольный тур по курортным городам.

Григорий Лепс также отменил концерты, запланированные на 9 июля в Сочи и 11 июля в Геленджике: по словам организаторов, выступления в «Фестивальном» и «Геленджик-Арене» не состоялись из-за «беспрецедентных логистических проблем», не связанных с действиями исполнителя или организаторов. Также артист отменил шоу в Феодосии и Ялте, запланированные на август 2026 года,— выступления не состоятся до лета 2027 года из-за сложной ситуации в регионе, в том числе проблем с электроснабжением.

Алина Зорина