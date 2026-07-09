Лепс отменил июльские концерты в Сочи и Геленджике

Певец Григорий Лепс отменил концерты, запланированные на 9 июля в Сочи и 11 июля в Геленджике. Об этом сообщили на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам организаторов, выступления в концертном зале «Фестивальный» и «Геленджик-Арене» не состоятся из-за «беспрецедентных логистических проблем», не связанных с действиями исполнителя или организаторов.

Деньги за приобретенные билеты вернут автоматически на банковские карты, с которых была произведена оплата.

В последние недели в ряде регионов юга России периодически вводятся временные ограничения на работу аэропортов, что влияет на расписание авиарейсов и логистику мероприятий. Организаторы не уточнили, связана ли отмена концертов Лепса именно с этими обстоятельствами.

Анна Гречко