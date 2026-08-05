Григорий Лепс отменил свои выступления в Феодосии и Ялте

Народный артист России Григорий Лепс отменил концерты в Феодосии и Ялте, запланированные на август 2026 года. Выступления не состоятся до лета 2027 года из-за сложной ситуации в регионе, в том числе проблем с электроснабжением, сообщил артист в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Концерты должны были пройти 11 августа в Феодосии и 12 августа в Ялте. Лепс принес извинения зрителям за неудобства и пообещал вернуться с выступлениями следующим летом.

К моменту отмены мероприятий были проданы билеты на сумму около 38,45 млн руб. В Феодосии объем продаж составил примерно 7,63 млн руб., в Ялте — более 16,06 млн руб.

Всего в рамках запланированного концертного тура, включавшего также выступления в Сочи, Ростове-на-Дону и Воронеже, артист мог получить выручку порядка 83,2 млн руб.

Вячеслав Рыжков