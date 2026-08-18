В Геленджике отменили концерты Наташи Королевой и Сергея Трофимова, которые должны были пройти в августе на площадке «Геленджик Арена». Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Решение об отмене приняли организаторы из-за усложнения транспортной доступности Черноморского побережья. По этой же причине организаторы отменили гастрольный тур по курортным городам.

Выступление Сергея Трофимова было запланировано на 20 августа, Наташи Королевой — на 28 августа. Зрители, купившие билеты, могут вернуть их через систему автоматического возврата.

Ранее сообщалось, что певец Григорий Лепс отменил концерты, запланированные на 9 июля в Сочи и 11 июля в Геленджике. По словам организаторов, выступления в концертном зале «Фестивальный» и «Геленджик-Арене» не состоялись из-за «беспрецедентных логистических проблем», не связанных с действиями исполнителя или организаторов.

Анна Гречко