Главные новости к вечеру 8 сентября
В ГУ МЧС по Петербургу сменился руководитель
Вывод нового жилья в Петербурге за семь месяцев сократился на 42%
В Финляндии запросили 2,5 года тюрьмы для капитана российского судна Fitburg
Экс-главу Североморского управления Росрыболовства будут судить за растрату
Более 220 млн рублей взыскали за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти
Первый двухэтажный поезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Петербургом
Суд отказал «Партии пенсионеров» в регистрации списка на выборах в Заксобрание Калининградской области
Суд отменил регистрацию двух кандидатов КПРФ на выборах в Заксобрание Псковской области
Петербургское «Яблоко» сообщило о попытках взлома аккаунтов кандидатов
«КДС-Групп» проведет инженерные изыскания для выхода станции «Театральная»