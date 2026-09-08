Главные новости к вечеру 8 сентября

В ГУ МЧС по Петербургу сменился руководитель

Вывод нового жилья в Петербурге за семь месяцев сократился на 42%

В Финляндии запросили 2,5 года тюрьмы для капитана российского судна Fitburg

Экс-главу Североморского управления Росрыболовства будут судить за растрату

Более 220 млн рублей взыскали за хищение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти

Первый двухэтажный поезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Петербургом

Суд отказал «Партии пенсионеров» в регистрации списка на выборах в Заксобрание Калининградской области

Суд отменил регистрацию двух кандидатов КПРФ на выборах в Заксобрание Псковской области

Петербургское «Яблоко» сообщило о попытках взлома аккаунтов кандидатов

«КДС-Групп» проведет инженерные изыскания для выхода станции «Театральная»