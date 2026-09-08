Первый двухэтажный поезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Петербургом

С 3 декабря 2026 года фирменный поезд №71/72 «Демидовский экспресс», следующий между Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, переведут на двухэтажные вагоны. Он станет первым регулярным двухэтажным поездом на маршруте до Екатеринбурга, сообщили в РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По пути состав будет останавливаться, в частности, в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде и Череповце

Фото: РЖД По пути состав будет останавливаться, в частности, в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде и Череповце

Фото: РЖД

Расписание не изменится. Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 23:35, из Петербурга — в 16:02.

По пути состав будет останавливаться, в частности, в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде и Череповце.

В составе будут вагоны СВ и купе с душевыми, кондиционерами и розетками. Также предусмотрены специальные купе для детей и вагон-ресторан.

В августе в Петербурге запустили двухэтажные поезда «Аврора-шаттл» до Выборга. На маршруте курсируют три пары составов — утренняя, дневная и вечерняя. На старте продаж минимальная стоимость билета составляла 271 рубль.

Карина Дроздецкая