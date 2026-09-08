Экс-главу Североморского управления Росрыболовства будут судить за растрату

В Мурманске перед судом предстанет бывший руководитель Североморского территориального управления Росрыболовства, обвиняемый в растрате более 1 млн рублей. Прокуратура Октябрьского округа утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд, сообщили в надзорном ведомстве региона.

По версии следствия, летом 2021 года руководитель фиктивно устроил свою знакомую на должность помощника. На протяжении четырех лет он подавал документы, подтверждавшие ее якобы выполненную работу, хотя фактически она трудовые обязанности не исполняла.

В результате на ее счет незаконно перечислили более 1 млн рублей из фонда оплаты труда управления. Деньги были выплачены за работу, которой, как установило следствие, не было.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Дело направлено в Октябрьский районный суд Мурманска.

Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ о растрате в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Карина Дроздецкая