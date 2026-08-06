В начале августа Санкт-Петербург и Ленинградская область дали старт мотопробегу «Экспедиция памяти 2026». Организаторы — АНО «Центр мемориальной культуры "ПАМЯТЬ БЕСКОНЕЧНА"» и МОО «Берег» при поддержке байкерского клуба «Ночные охотники». Маршрут соединил Северную столицу с Донбассом, ключевая идея — передача капсулы с землей с мемориальных мест как символа связи поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торжественная акция по забору земли в рамках проекта «Экспедиция памяти», памятник «Героям Краснодона» Фото: пресс-служба ЦМК «Память бесконечна» Торжественная акция по забору земли в рамках проекта «Экспедиция памяти», памятник «Героям Краснодона» Фото: пресс-служба ЦМК «Память бесконечна» Торжественное подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве, ГБОУ ЛНР КСШ № 6 им. У. М. Громовой Фото: пресс-служба ЦМК «Память бесконечна» Следующая фотография 1 / 3 Торжественная акция по забору земли в рамках проекта «Экспедиция памяти», памятник «Героям Краснодона» Фото: пресс-служба ЦМК «Память бесконечна» Торжественная акция по забору земли в рамках проекта «Экспедиция памяти», памятник «Героям Краснодона» Фото: пресс-служба ЦМК «Память бесконечна» Торжественное подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве, ГБОУ ЛНР КСШ № 6 им. У. М. Громовой Фото: пресс-служба ЦМК «Память бесконечна»

Первая церемония состоялась 2 августа у мемориала «Братское воинское захоронение» в поселке Невская Дубровка. Невский пятачок — одна из самых трагических и героических страниц обороны Ленинграда. Ветераны, байкеры, представители власти и общественных организаций собрались, чтобы отдать дань уважения павшим. Среди почетных гостей руководитель МОО «Берег», президент байкерского клуба «Ночные охотники» Игорь Пинчук, заместитель главы МО Всеволожского района, глава МО «Дубровское городское поселение» Элчин Алиев и член попечительского совета организации «Берег», офицер запаса ФСБ России Сергей Казиев, а также представители администраций и духовенства.

После возложения цветов и минуты молчания состоялся забор земли в капсулу памяти. Эта земля с легендарного плацдарма, где насмерть стояли советские воины, отправится в Донбасс вместе с участниками мотопробега.

Главное событие образовательной программы развернулось 4 августа в школе № 337 Невского района, где подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. Сторонами выступили школа № 337, краснодонская школа № 6, Центр «ПАМЯТЬ БЕСКОНЕЧНА» и МОО «Берег».

Документ открывает новую страницу в отношениях между образовательными учреждениями двух регионов. Школы-побратимы будут совместно работать над проектами, посвященными истории ВОВ, подвигу молодогвардейцев и сохранению семейной памяти. Планируются обмен опытом, уроки мужества и архивные исследования. Подписи под соглашением поставили директор школы № 337 Антон Шаталов, руководитель МОО «Берег» Игорь Пинчук и директор Центра «ПАМЯТЬ БЕСКОНЕЧНА» Даниил Ларькин.

В тот же день участники собрались у памятника героям «Молодой гвардии» в парке Екатерингоф. Этот монумент, установленный в 1956 году,— точная копия памятника в Краснодоне. Состоялись возложение цветов и забор земли в капсулу. Школьники читали стихи, а затем вместе со взрослыми почтили память героев минутой молчания.

«Экспедиция памяти» — это больше чем мотопробег. Это общественный проект, который объединяет людей. Капсула с землей с Невской Дубровки и от памятника молодогвардейцам уже в пути вместе с участниками пробега. Их доставят в Донбасс, где передадут школам-побратимам и жителям.

«Когда мы собирали землю у памятника молодогвардейцам, рядом стояли дети. Они внимательно смотрели на бронзовые фигуры юных героев, которые когда-то отдали жизнь за Родину. В этот момент особенно ясно понимаешь: все, что мы делаем,— не зря. Память становится живой, когда к ней прикасаются новые поколения»,— подчеркнул директор АНО «ЦМК "ПАМЯТЬ БЕСКОНЕЧНА"» Даниил Ларькин.