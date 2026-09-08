В Финляндии запросили 2,5 года тюрьмы для капитана российского судна Fitburg

Прокуратура Финляндии запросила не менее 2,5 года лишения свободы для капитана судна Fitburg, задержанного в декабре 2025 года по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Об этом сообщает Yle. Корабль шел из Санкт-Петербурга в Хайфу.

Капитан судна, являющийся гражданином России, в суде отверг предъявленные ему обвинения. По словам защиты, во время плавания он, напротив, следил за тем, чтобы якорь судна не соприкасался с морским дном. Прокуратура также потребовала 2,5 года лишения свободы для боцмана Fitburg, который является гражданином Азербайджана.

31 декабря 2025 года Береговая охрана Финляндии задержала Fitburg после повреждения подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa в Финском заливе. В полиции Финляндии заявили, что кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место его повреждения находится в исключительной экономической зоне Эстонии.

Финские правоохранительные органы квалифицировали инцидент как преступление. В январе 2026 года арест с судна сняли. Fitburg зарегистрировано в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Матвей Николаев